Избавьтесь от конденсата на окнах навсегда: неожиданные уловки для сухости ваших окон

С зимой в дома украинцев приходят перепады температур, которые влекут за собой лишнюю влажность и конденсат на окнах. Как избавиться от конденсата и нормализовать влажность в квартире – читайте в материале.

Конденсат может стать серьезной проблемой для владельцев квартиры или дома. Лишняя вода может образовать черную плесень, которая вредна для здоровья, сообщает 24 канал.

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Запотевку окон можно убирать регулярно, просто пользуясь тряпкой или салфеткой. Однако существует несколько действенных уловок, которые помогут избавиться от конденсата навсегда.

Уберите растения из подоконника

Часто большинство растений стоит на подоконниках и ловит солнышко. Но на зиму зеленых любимцев следует перенести куда-то вглубь комнаты или хотя бы разместить отдельно друг от друга.

Дело в том, что растения удерживают влагу – как в себе, так и вокруг себя. Чем больше растений находится в одном месте – тем больше влаги будет стоять в воздухе. Чтобы лишить ваши окна водяной пленки, нужно переставить ваши растения.

Как избавиться от конденсата / Фото Unsplash

Не сушите одежду в помещении

Влага, которая испаряется из одежды, оседает на стеклянных поверхностях и быстро превращается в конденсат – поэтому нужно минимизировать или вообще исключить сушки одежды дома.

Влажные вещи могут ускорить развитие черной плесени и задерживать большую часть влаги у вас дома, поэтому, если у вас нет возможности посушить одежду на балконе или в сушилке, изолируйте белье в одной комнате, чтобы влага не попала в другие комнаты.

Как избавиться от конденсата / Фото Unsplash

Поставьте соль на подоконник

Достаточно неожиданный метод избавления от конденсата хорошо зарекомендовал себя и покорил хозяев. Чтобы избавиться от лишней влаги, достаточно просто поставить небольшую тарелку с каменной солью у окна.

Соль хорошо впитывает в себя влагу, к тому же нетоксична и натуральна – никто не получит аллергию или раздражение от использования этого продукта. Через некоторое время соль может затвердеть – это происходит из-за впитывания влаги – ее достаточно просто поставить на несколько минут в микроволновку, чтобы подсушить и использовать дальше.

Как избавиться от конденсата / Фото Unsplash