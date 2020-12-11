Телеведущая Леся Никитюк нашла идеальное вечернее платье, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры. Перед зеркалом она покрутилась в блестящем мини-платье, которое едва прикрывало аппетитные ягодицы.

Похоже, что Леся Никитюк уже начала подбирать наряды для празднования Нового года, так как часто публикует фото в фантастических платьях, которые смело можно было бы одеть в новогоднюю ночь. На личной странице в Инстаграме звезда засветила не только новое мини-одежду, но и упругие ягодицы.

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Перед зеркалом Леся Никитюк позировала с менеджером артистов "Нового канала" и подругой Валерией Полянской. Девушки примерили вызывающие наряды в пайетках. Ведущая выбрала откровенное мини-платье желтого цвета с оборкой спереди, которая элегантно падала до колен. Она была несколько короткой, едва прикрывала ягодицы артистки, которые она, похоже, была не против посетить на камеру.

Блестящее платье Леся Никитюк дополнила красными сапожками на шпильках. Звезда красовалась со стильной прической, собрав волосы в высокий хвост и оставив пряди впереди, и макияжем с акцентом на глаза. Она пошутила, что в таких виде они с подругой планируют гадать на Андрея.



Леся Никитюк в мини-платье с подругой / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в мини-платье с подругой / Фото Instagram / @lesia_nikituk