Американская актриса и модель Эмили Ратаковски ожидает появления первенца. Но даже во время беременности она продолжает стоять перед камерой полностью обнаженной и будоражит сеть эротическими кадрами.

Эмили Ратаковски является одной из самых откровенных моделей современности. За ее личной страницей в инстаграме следят 27 миллионов пользователей сети. Профиль знаменитости наполнен огромным количеством откровенных кадров.

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Модель сделала сексуальное селфи в ванной. Она сфотографировалась, стоя перед зеркалом полностью обнаженной. Грудь Эмили прикрыла руками, а также показала немаленький беременный животик. В зеркале отражались также аппетитные обнаженные ягодицы Ратажковски.

Волосы будущая звездная мама забрала под тюрбан из полотенца. Вероятно, она предстала перед камерой без косметики на лице, поскольку только вышла из душа.

"Выскочил", – коротко написала в публикации Ратаковски.



Беременная Эмили Ратаковски в ванной / Instagram / @emrata