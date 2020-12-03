Беременная модель Эмили Ратажковски обнародовала новое откровенное фото, где позировала в бюстгальтере. Звезда рассказала, что сейчас она находится на 6 месяце беременности.

Известная американская модель Эмили Ратажковски обнародовала новую фотографию на личной странице в инстаграм. Звезда часто делится с поклонниками фотографиями, где она предстает в минимальном количестве одежды или без нее.

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Эмили Ратажковски предстала перед камерой в анфас, проникновенно глядя в объектив. Звезда позировала в коричневом бюстгальтере на тонких бретелях. Он эротично подчеркнул ее пышную грудь. Пикантный образ американской модели дополнили золотистые аксессуары: цепочки с блестящими подвесками и чокер.

Знаменитость уложила волосы волнами и распустила его. Также Эмили Ратаковски сделала легкий макияж, подчеркнув глаза тушью и накрасив губы нюдовой помадой.

Под фото Эмили Ратажковски отметила, что она находится на 6 месяце беременности, но на этот раз она не продемонстрвала округлый живот. Откровенное фото модели набрало более 800 тысяч лайков от активных фолловеров.



Эмили Ратажковски / Instagram / @emrata