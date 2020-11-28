Известная модель Эмили Ратаковски во время своего беременного состояния не стесняется демонстрировать фигуру и округлый живот в обтягивающих нарядах. На этот раз звезда появилась в откровенном белом платье.

Популярная американская модель Эмили Ратаковски сейчас беременна первенцем. Но это не мешает ей продолжать делиться с поклонниками эротическими кадрами в откровенных нарядах. Новые фотографии звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Эмили Ратаковски устроила фотосессию дома, в одной из его комнат. Она позировала перед камерой в белом платье длины миди. Наряд был обтягивающим, а потому подчеркивал округлившийся живот модели и ее пикантные формы. Платье Эмили Ратаковски объединила с кроссовками молочного цвета.

Знаменитость дополнила образ золотыми цепочками с подвесками на шее и массивными серьгами-кольцами. Она распустила волосы, но держала их в руках в виде конского хвоста. Эмили Ратаковски завершила пикантный look макияжем. Она накрасила веки коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

Очередной жаркий образ модели взбудоражил сеть, а потому фотографии собрали более 500 тысяч лайков.

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