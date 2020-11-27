Американская телезвезда Ким Кардашян раз похвасталась пышными прелестями роскошного тела. Она надела яркий look из латекса, который обнажил ее грудь.

Популярная актриса, модель, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поделилась эротическими фотографиями на личной странице в инстаграм. Там за ее профилем следят 192 миллиона пользователей сети, воображение которых она будоражит сексуальными кадрами.

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Архивные фото Ким Кардашян

Ким Кардашян решила поделиться фотографиями из собственного фотоархива. Знаменитость позировала на камеру в ярком, красно-огненном латексном костюме. Наряд с чрезвычайно откровенным декольте обнажил пышную грудь любимицы миллионов. Такой look американская звезда соединила с красными туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Ким окрашены также в красный цвет и значительно короче, чем сейчас. На лице Кардашян сделала макияж в теплых красных оттенках. С помощью теней она подчеркнула глаза, губы выделила матовой помадой.

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