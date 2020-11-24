Светская львица и многодетная мать Ким Кардашьян часто щеголяет сексуальными формами перед многомиллионной аудиторией в сети. Она показала новый кадр, на котором вызывающе позировала в гардеробной в самом бикини.

На личной странице в инстаграм перед 192-миллионной аудиторией Ким Кардашьян эффектно продемонстрировала обольстительные формы безупречного тела.

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Она сфотографировалась в огромной гардеробной, однако мудрить с одеждой не стала. На ней лишь белое бикини на завязках, которое подчеркивает пышную грудь. Светская львица позировала сидя, поджав ноги под себя. Поэтому в кадр попали и бедра звезды.

Ким Кардашьян вызывающе подняла руки к голове, выпятив на камеру большую грудь. Она любит экспериментировать с образами, поэтому предстала с огненно-красными волосами, которые собрала в длинную косу. Стилисты позаботились о роскошном макияже для съемки. Они акцентировали на глазах широкими стрелками и тенями винного цвета, а губы накрасила блеском. На фоне дорогих сумок и брендовой обуви Ким Кардашьян выглядела очень соблазнительно и эротично.



Ким Кардашян в бикини / Фото Instagram / @kimkardashian