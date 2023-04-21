Как вывести плесень на стенах: 5 лучших средств, которые вы должны знать

Грибок – опасный организм, вредящий здоровью человека. С ним обязательно нужно бороться, потому что он отрицательно влияет на все системы организма. Важно определить, почему в доме появилась плесень и решить эту проблему. Как вывести плесень – читайте дальше.

Преимущественно плесень появляется в доме из-за чрезмерной влажности. Лучше всего это проявляется в холодное время года, когда температура поверхности стен ниже температуры комнатного воздуха. Как результат, на стенах начинается конденсация влаги. Потому и размножаются бактерии, плесень и другие микроорганизмы. Как эффективно побороть плесень в доме – расскажет 24 Канал.

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Для эффективной борьбы с грибком на стенах, следует знать, каким он может быть. Самыми опасными видами плесени есть следующие:

Черная плесень – самая плохая и опасная, поскольку она провоцирует развитие различных кожных болезней. Из-за черной плесени могут возникнуть даже аллергия и астма. Поэтому с ее выведением медлить не стоит. Она возникает на стенах, сантехнике, потолке и других местах в квартире.

– самая плохая и опасная, поскольку она провоцирует развитие различных кожных болезней. Из-за черной плесени могут возникнуть даже аллергия и астма. Поэтому с ее выведением медлить не стоит. Она возникает на стенах, сантехнике, потолке и других местах в квартире. Синюю – можно увидеть на деревянных перекрытиях в квартирах и домах. А также на паркете и мебели из натурального дерева.

Как вывести плесень в доме

Раствор йода часто используют для борьбы с грибком. Хотя он более эффективен как профилактика, чем метод решения проблемы. Впрочем, можно оставить открытые баночки с йодом в сыром помещении. Это поможет предупредить появление плесени. Таким образом, йод будет активно испаряться и грибок будет гибнуть.

Буря. Чтобы сделать раствор с этим веществом нужно взять 1 стакан бури и 4 литра воды. Всё размешать. Чтобы побороть плесень, рекомендуют наносить этот раствор и мыть им грязные участки жесткой щеткой. Далее вытираем сухой чистой тканью.

Сода. Есть разные способы борьбы с грибком с помощью соды. Самый легкий способ – сделать содовый раствор. Для этого нужно добавить 1 столовую ложку на поллитра теплой воды. Смесь наносят хозяйственной губкой. Смывать не нужно.

Сода пищевая / Фото Пряности и специи оптом

Раствор можно приготовить и по-другому. Берем 3 столовые ложки соды, 2 ложки стирального порошка и 200 миллилитров воды. Смешиваем все и наносим раствор губкой, после чего хорошо все вытираем.

Нашатырный спирт. Берем 10% водный раствор аммиака и разводим его в одинаковых пропорциях с водой. После чего чистим участок с грибком и немного ждем. Через некоторое время поверхности нужно протереть мокрой салфеткой и дать время высохнуть.

Уксус. Простой метод, как избавиться от плесени – это налить уксусный раствор в распылитель и опрыскивать им места, пораженные плесенью. Через несколько часов протираем поверхности губкой. Процедуру советуют повторять несколько раз с перерывом в неделю.



Нашатырный спирт / Фото ukrpublic