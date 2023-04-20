Как оттереть фломастер со стены: домашние средства, которые точно подействуют

Те, кто имеет маленьких детей, понимает проблему исписанных фломастерами стен. Это вызывает раздражение и гнев. Как вывести фломастеры из стен – читайте в материале.

Стены квартиры или дома часто становятся расписанными фломастерами, когда возникают дети. Это может стать проблемой для раздраженных родителей. Как быстро избавиться от фломастера на стенах – выяснил 24 Канал.

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Как вывести фломастер на водной основе

Многое в этом деле будет зависеть от основы маркера и материала, из которого сделаны обои. Поэтому для начала лучше опробовать то или иное средство на ненужном клочке ткани или бумаги. Таким образом, вы увидите действует такой способ или нет.

Если рисунок выполнен фломастерами на водной основе, то самым эффективным средством станет перекись водорода. Средство хорошо подействует на бумажных обоях и поможет вывести фломастер.



Как вывести фломастер из стен / Фото dity.in

Для этого нужно взять перекись водорода 3%, смочить в ней ватную палочку и провести по надписям на стене. Через несколько часов рисунки должны исчезнуть со стены.

Избавиться от фломастера на водной основе можно и пятновыводителем. Его часто используют для стирки одежды. Лучше всего этот метод подойдет виниловым и флизелиновым настенным покрытием. Надписи нужно обработать пятновыводителем, а затем смыть водой.

Как вывести фломастер на спиртовой основе

Можно попытаться вывести фломастер спиртом или жидкостями, на его основе. Смачиваем ватную палочку и стараемся отчистить рисунок из стены. Помним, что необходимо весь процесс менять ватную палочку, потому что можно еще больше размазать пигмент по покрытию.

Чтобы средство лучшее действие можно добавить свежевыжатый сок лимона. Способ применения – такой же. Если не подействовало – повторяем процедуру несколько раз.

Поможет справиться с фломастером на спиртовой основе обычное народное средство – зубная паста. Хорошо подойдут белые пасты без вкраплений, потому что с ними могут возникнуть затруднения. Надо нанести пасту на ватный диск, почистить фломастер, подождать немного. И позже пытаться вытереть этот "шедевр" сухой салфеткой.

Как избавиться от фломастера на масляной основе

Самая сложная задача – справиться с пятнами, от фломастера на масляной основе. Их очень тяжело отчистить даже из виниловых обоев. С пятнами на бумажных – вообще не справиться, здесь только нужно полностью менять.

На виниловые обои нужно нанести подсолнечное масло ватной палочкой. Через некоторое время вытираем то место губкой, смоченной в мыльном растворе.

Ребёнку нужно обязательно объяснять, что рисовать по стенам категорически запрещается. Если результата нет, то лучше покупать фломастеры исключительно на водной основе, чтобы не возникало подобных ситуаций.