Украинская певица, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина и ее партнер по "Танцам со звездами" Дмитрий Жук попали в полуфинал проекта. Теперь артистка поделилась своими впечатлениями от выступления с судьей Владом Ямой и исполнения эффектного хип-хопа.

Новый сезон "Танцев со звездами" уже на финишной прямой. Совсем скоро страна узнает имя победителя. Поскольку в Украине ввели карантин выходного дня, то четвертьфинал шоу состоялся без зрителей. Но даже при таких условиях выпуск поразил многотысячную аудиторию зрителей. Впечатлениями от особого прямого эфира уже поделилась участница – Юлия Санина на личной странице в инстаграме.

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На этой неделе звездные пары выходили на паркет вместе с судьями. Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали венский вальс вместе с Владом Ямой. Поскольку хореограф неделю отдыхал в Дубае, то не мог посещать репетиции. Он вернулся накануне прямого эфира и новую постановку пришлось изучить за ночь до выпуска.

Обожаю носить мужской костюм. А танцевать в нем особый кайф и стиль. Поставить и выучить танец за ночь? Без проблем! Когда рядом Дмитрий Жук, Ксения Горб (хореограф – LifeStyle 24) и Влад Яма – мне ничего не страшно. Спасибо всем за этот сумасшедший опыт,

– написала в заметке Санина.

Также артистка вместе с партнером удивила поклонников хип-хопом. Юлия призналась, что хотела станцевать в этом стиле с начала проекта. По ее мнению, Дмитрий настоящий профессионал в нем. Она поблагодарила постановщиков номеров, а также всех, кто голосует за их пару и поддерживает.

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