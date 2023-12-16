Как определить высокосный год или нет: всего одно простое правило

Высокосный год отличается от обычных тем, что содержит еще один дополнительный день в году. Его вводят для того, чтобы легче было считать календарные дни.

Высокосный год ввел еще Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры. Это произошло вместе с введением юлианского календаря в Римской империи. Для чего это было сделано и как определить высокосный год – знает 24 Канал.

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Как определить высокосный год

Астрономы посчитали, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца не за 365 суток, а за 365 дней и 6 часов. Поэтому один раз в четыре года появлялся еще один день.

И эти дополнительные сутки неслучайно высчитывали именно в феврале. А все потому, что в Римской империи календарный год стартовал в марте. Так, норма сохранилась и до наших дней.

В общем, определить год с дополнительным днем не является сложной задачей. Высокосным будет тот, который делится на четыре . Ближайшие 100 лет высокосными годами будут: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 20 , 2096, 2104, 2108, 2112 , 2116, 2120.

. Ближайшие 100 лет высокосными годами будут: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 20 , 2096, 2104, 2108, 2112 , 2116, 2120. А вот никогда высокосными не станут кратные 100, исключение – если они делятся на 400. В частности, 2100 не будет высокосным, потому что он не делится на 400.

Интересно, что в 1582 году Папа Римский Григорий ІІІ ввел григорианский календарь. В соответствии с ним 1 раз в 4 года также вводится дополнительный день.

Наши предки считали, что високосный год появился благодаря святому Кассиану и святому Николаю. В народе говорили, что Касиян не помог одному бедному, потому что ему было жалко испачкать свою одежду. Святой Николай помог крестьянину. По поверью, Бог повелел чествовать Николая 4 раза в течение 1 года, а вот Касияна – всего 1 раз в 4 года.

К тому же високосный год сопровождается разными запретами и приметами. Некоторые люди очень верят в них.