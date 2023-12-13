Каким был последний високосный год: что произошло в то время

В високосном году 366 дней, вместо 365. В феврале появляется еще одна дата. Таким образом, в календарь добавляются лишние часы. Ведь Земля вращается вокруг Солнца в течение 365 дней и 6 часов.

2024 год будет для нас високосным. Некоторые люди немного опасаются встречать Новый год, ведь он принесет множество запретов и примет, которые передались от предков. Когда же последний раз был високосный год и что тогда произошло, расскажет 24 Канал.

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Когда последний раз был високосный год

Поскольку 29 февраля появляется в календаре каждые четыре года, то последний раз был високосным 2020. Тогда весь мир сражался с пандемией коронавируса.

Понятие "високосного года" пришло к нам из Древнего Рима. Его ввел император Юрий Цезарь. С латинского языка слово "високосный" переводится как "второй шестой" (bis sextus).

Возможно, недаром народные приметы запрещают справлять свадьбу, покупать или строить новое жилье, менять работу, заключать важные сделки и совершать дорогие покупки в високосный год. Ведь вспомним 2020.

Тогда весь мир всколыхнула пандемия коронавируса. Ежедневно от этого недуга умирали люди, а ученые изобретали различные вакцины. Украинцам также пришлось закрыться дома на время и носить маски в общественных местах. Существовали строгие правила, благодаря которым можно было уберечь себя от коронавируса.

Закрытые границы, маски, антисептики, вакцины и ограниченное общение с людьми – именно таким запомнился 2020 год.