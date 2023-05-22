Ничего сложного: простое объяснение, как посадить спаржу в домашних условиях

Спаржа – это растение, которому нужны особые условия выращивания. Но выгоднее иметь ее у себя дома, чем покупать за большие деньги. Так что нужно знать, как посадить спаржу в домашних условиях.

Спаржу можно выращивать из семян или рассады. Это не так тяжело, как кажется, но все равно нужно ознакомиться с некоторыми моментами. 24 Канал подскажет, как посадить спаржу в домашних условиях

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Как посадить спаржу в домашних условиях

Спаржу можно сразу посадить в землю семенами, а можно выращивать рассаду и потом пересаживать на грядку.

Если вы выращиваете из семян, посейте ее в контейнере за 8-10 недель до ожидаемой пересадки. Перед этим семена нужно замочить в день в воду. Если из рассады, то в середине мая или начале июня спаржу пересаживают в землю. Лучше всего она растет на плодородной почве при температуре +20. Сходит растение где-то через месяц.

Перед посадкой спаржи подготовьте землю. Важно удалить все сорняки и внести органические удобрения, чтобы улучшить плодородие. Не подойдут для выращивания заболоченные и тяжелые почвы.

Сделайте ямки в земле, глубиной около 5 сантиметров. Разместите саженцы или пересаженные семена в эти отверстия, оставляя несколько сантиметров между ними. Покройте корни грунтом, тщательно уплотняя его вокруг растений.



Выращивание спаржи / Фото Super Agronom

Поливайте растения осторожно избегая перенасыщения водой. Спаржа нуждается в регулярном поливе, но не переносит чрезмерной влаги.

Разместите контейнер со спаржей в хорошо освещенном месте, где растение будет получать достаточно прямого солнечного света. Температура воздуха должна быть удобной для роста растения.