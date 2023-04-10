Прорастет через 2 недели: как вырастить микрозелень в домашних условиях

Микрозелень – это молодые проростки разных трав и овощей. Она содержит большую концентрацию питательных веществ, значительно больше, чем в готовых овощах. Поэтому микрогрин обязательно нужно добавить в свой рацион. А с выращиванием зелени справится каждый.

Микрогрин является важной частью правильного питания. К тому же она сходит всего через 5-10 дней. Существует несколько способов, как вырастить эту зелень. 24 Канал поделится, как это улучшить.

К теме Как вырастить авокадо из косточки дома: простая инструкция, с которой справится каждый

В почве

Берем небольшую емкость и наполняем ее слоем почвы в 2-3 сантиметра. Кладем туда семена, не погружая сильно в землю. Опрыскиваем сверху водой, чтобы почва была увлажненной. Прикрываем лоток крышкой и ставим в теплое место.

Вместимость следует проветривать дважды в день. Также нужно поливать, когда верхний слой почвы подсыхает, то есть каждые 3-5 дней. Когда появляются ростки, ставим на подоконник.

В банке

Семена микрозелени нужно положить в банку, залить водой и оставить на ночь. Утром нужно слить воду, вымыть семена, чтобы вода была чистой. Далее – лишаемся жидкости полностью, закрываем банку крышкой или марлей и переворачиваем ее. Следует поставить сосуд в теплое место и мыть семена каждое утро. Зелень можно есть тогда, когда проростки будут 3-4 сантиметра.

На бумаге

Берем лоток и устилаем его бумагой или салфеткой. Выкладываем семена по всей поверхности, накрываем все пленкой и кладем там, где тепло.



Пленку следует убирать каждый день где-то на пол часа, чтобы семена получили кислород. Также нужно сбрызнуть наполнение водой.



Когда появились первые ростки, пленку нужно забрать и переставить емкость на подоконник.

На льняном материале

Агроковрик нужно замочить в теплой воде на 5-7 минут, после чего выложить в емкость. Семена нужно высеять.



Как посадить микрозелень / Фото Pinterest



Сосуды кладем друг на друга и ставим в теплое место. Когда ростки проросли, переставляем контейнер на подоконник, чтобы на него попадал свет.



Важно так установить микрозелень, чтобы корни проникали влагой.