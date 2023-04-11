Как вырастить лимон из косточки: советы, которые помогут получить плоды дома

Лимон – это фрукт, который лучше растет в теплых странах, поскольку там для него самый лучший климат. В условиях нашего климата лимоны прорастут не столь быстро, но это возможно. Есть некоторые закономерности выращивания этих кислых фруктов.

Для лимонов климат в Украине довольно суровый. Поэтому важен в посеве выбор семян и правильная посадка. Есть определенные особенности, которые нужно знать, чтобы дерево принесло плоды. О них расскажет 24 Канал.

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Садим лимоны

Надо выбрать большие кости, очистить от всего лишнего и оставить в воде в неделю. Воду меняем каждый день.

На дне сосуда следует сделать дренаж из ореховой скорлупы или камешка.

Берем землю и предварительно увлажняем ее.

Важно сажать кость заостренным концом вниз где-то на 2 сантиметра в землю. Между семенами оставляем дистанцию 5 миллиметров.

Землю после посадки не рекомендуется поливать. Можно просто опрыскивать.

Ожидайте появления ростков уже через 2-3 недели. Надо поместить вместительность в теплое место, но без прямых солнечных лучей.

Уход за лимонами

Лучше выбирать для посадки горшки среднего размера

На дне можно проложить шар из древесного угля.

Лимоны нужно поливать два раза в неделю. Если жаркая пора, следует делать это почаще.



Как посадить лимон из косточки.

Этот фрукт лучше не пересаживать, потому что он этого не любит. Следует держать его на одном месте.

Лимон должен находиться в следующем температурном режиме: от 18+ до 27+.

Удобрения лучше использовать с февраля по сентябрь.

Крону деревья можно сформировать самостоятельно, когда регулярно обрезать дерево. Когда лимон вырос на 30 см, можно начать обрезку с 10 см.

На один плод должен приходиться 10-15 листочков. В противном случае – нужно убирать плоды, чтобы дерево не погибло от истощения.

Чтобы был урожай из косточки лимона, когда он цветет, надо перенести пыльцу на тычинки.