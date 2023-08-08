Вырастить цитрусовые дома – реально: что для этого надо сделать

Выращивание цитрусовых дома влечет определенные вызовы. Им нужно создать условия, максимально схожие естественным. Как этого добиться?

Цитрусовые растут в тёплых странах с влажным климатом. Поэтому нужно попытаться устроить что-то похожее им дома. Чаще выращивают лимоны, лаймы, реже – мандарины. Что важно помнить при выращивании цитрусовых в своем доме – подскажет 24 Канал.

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Выращивание цитрусовых на дому: важные советы

Прежде всего, обратите внимание на горшок, оптимально взять из глины. Потому что этот материал обеспечивает доступ воздуха к растению. Должны быть отверстия на дне и дренажный слой из керамзита или гальки.



Глиняные горшки / Фото Fleurplants.com

Для посадки важно приобрести специальная почва для цитрусовых. Его структура – рыхлая и легкая. Обычную землю не берите, потому что там быстро появляются вредители.

Цитрусовые – теплолюбивые деревья, и если они не получают его достаточно – могут заболеть или погибнуть. Поэтому их следует хранить на южной или восточной стороне. Деревца должны получать солнечный свет. Впрочем, когда солнце очень палящее – лучше ставить их на время в тень.



Цитрусовое у окна / Фото Leto.ua

Не поливайте цитрусовые водой из-под крана, потому что хлор для них нежелателен. Вода должно быть с температурой +20-22 градуса и лучше отстоянная. Можно в меру подкислить ее, добавив несколько капель уксуса. С поливом нужно быть осторожным: не ждать, пока земля засохнет, но и очень не заливать, чтобы корни не начали гнить.

Влаги нужно многое для выращивания цитрусовых. Возделывают растения и обычной водой 1-2 раза в день. Сухой воздух для них очень губителен: могут заболеть, и даже погибнуть.



Полив растений / Фото Istockphoto

Развитие цитрусовых деревьев дома невозможно внесение удобрений. Для них нужна специальная подкормка на основе калия, азота и фосфора. Важно, чтобы вещества не содержали хлора.