Виростити цитрусові вдома – реально: що треба для цього зробити

Вирощування цитрусових вдома тягне за собою певні виклики. Їм потрібно створити умови, максимально схожі природніх. Як цього досягти?

Цитрусові ростуть в теплих країнах з вологим кліматом. Тому треба спробувати влаштувати щось схоже їм вдома. Найчастіше вирощують лимони, лайми, рідше – мандарини. Що важливо пам'ятати при вирощуванні цитрусових у своїй оселі – підкаже 24 Канал.

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Вирощування цитрусових вдома: важливі поради

Перш за все, зверніть увагу на горщик, оптимально взяти з глини. Тому що цей матеріал забезпечує доступ повітря до рослини. Повинні бути й отвори на дні та дренажний шар з керамзиту чи гальки.



Глиняні горщики / Фото Fleurplants.com

Для садіння важливо придбати спеціальний ґрунт для цитрусових. Його структура – пухка та легка. Звичайну землю не беріть, бо там швидко з'являються шкідники.

Цитрусові – теплолюбні дерева, і якщо вони не отримують його достатньо – можуть захворіти або загинути. Тому їх варто зберігати на південній або східній стороні. Деревця мають отримувати сонячне світло. Втім, коли сонце дуже палюче – краще ставити їх на певний час у тінь.



Цитрусове біля вікна / Фото Leto.ua

Не поливайте цитрусові водою з-під крана, бо хлор для них – небажаний. Вода має бути з температурою +20-22 градуси та краще відстояна. Можна в міру підкислити її, додавши кілька крапель оцту. З поливом треба бути обережним: не чекати, поки земля засохне, але й дуже не заливати, аби корені не почали гнити.

Вологи потрібно багато для вирощування цитрусових. Обробляють рослини й звичайною водою 1-2 рази на день. Сухе повітря для них є дуже згубним: можуть захворіти, та навіть загинути.



Полив рослин / Фото Istockphoto

Розвиток цитрусових дерев вдома неможливий без внесення добрив. Для них потрібна особлива підгодівля на основі калію, азоту й фосфору. Важливо, щоб речовини не містили хлору.