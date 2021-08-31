Сентябрь-2021: сколько выходных украинцы получат в первом месяце осени

31 августа 2021 , 18:32
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Источник:

24 канал

Начало осени часто дает нам огромный старт и вдохновение к новому. Отойдя от веселого и беззаботного лета, мы снова настраиваемся на работу и обучение, чтобы достигать все больших высот. Однако и в бешеном ритме жизни также нужно отдыхать. О выходных в сентябре-2021 узнавайте дальше в материале.

Традиционно сентябрь насчитывает 30 календарных дней. Первенец осени подарит украинским работникам 22 рабочих дня и 8 выходных – это субботы и воскресенья. В украинском законодательстве не установлено государственных выходных на этот месяц, поэтому дополнительного официального отдыха не предусматривается.

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Официальные выходные дни в сентябре 2021


Сентябрь 2021: государственные выходные / Фото 24 канала

Календарь праздничных дней в сентябре 2021

  • 1 сентября – День знаний

  • 2 сентября – День нотариата

  • 6 сентября – Международный день предпринимателя

  • 7 – 8 сентября – Рош ха-Шана

  • 8 сентября – День солидарности журналистов; Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

  • 9 сентября – Международный день красоты

  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

  • 12 сентября – День программиста, День физкультуры и спорта

  • 13 сентября – День танкиста

  • 14 сентября – начало индикта – церковное новолетие


Выходные в сентябре 2021 года / Фото Unsplash 

  • 16 сентября – День HR-менеджера

  • 17 сентября – День спасателя, иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина

  • 19 сентября – День фармацевта

  • 21 сентября – День мира, Рождество Пресвятой Богородицы

  • 27 сентября – День машиностроителя, День туризма, День воспитателя, Воздвижения Честного Креста Господня

  • 30 сентября – День переводчика, Всеукраинский день библиотек, День мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Автор: Андріана Будиш