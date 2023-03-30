Выходные на Пасху 2023: сколько дней будут отдыхать украинцы

Католики и православные отмечают Пасху в воскресенье, однако в разные даты – 9 и 16 апреля соответственно. Обычно понедельник после Пасхи был выходным днем. Будет ли так в этом году – рассказываем дальше.

Поскольку в Украине военное положение продлили до 20 мая, то дополнительных выходных не будет. В апреле, как и в предыдущие месяцы, выходные будут только в субботу и воскресенье сообщает 24 Канал.

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Почему не будет дополнительного выходного на Пасху

Согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в Украине отменены дополнительные выходные в связи с военным положением, которое продлили до 20 мая 2023 года.

Потому выходного дня в понедельник после Пасхи не будет. Украинцы смогут отдохнуть только 15 и 16 апреля, а 17 апреля уже будет рабочим днем.



Пасха 2023 / Фото Pinterest

Какие еще праздники ждут украинцев в апреле

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины.

22 апреля – День Земли.

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля - Всемирный день охраны труда.

Автор: Диана Сикорская