Выходные на Новый Год и Рождество в Украине: сколько будут отдыхать украинцы в январе

Зима – это период долгожданных праздников и выходных. Однако во время военного положения украинцев ждут изменения. Будут ли дополнительные выходные дни в январе в Украине в 2023 году читайте дальше в материале.

Календарь выходных поможет определить праздники, отмечаемые на официальном. Также вы сможете выделить свое время на отдых, но для этого необходимо знать, сколько они продлятся, отмечает 24 канал.

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Календарь выходных и праздничных дней в январе 2023 г.

1 января – Новый год (выходной);

6 января – Святой вечер (выходной);

7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, выходной);

8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – Святого апостола Стефана;

13 января – Предание Рождества Христова (Мелании);

14 января – Старый Новый год (Василия);

18 января – Второй Святый вечер (Щедрый вечер);

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – Иоанна Крестителя;

25 января – Великомученицы Татьяны.

Выходные на Новый год и Рождество 2023 / Фото Canva

Согласно статье 73 Кодекса Украины "О труде", если большие государственные или религиозные праздники приходятся на выходной день, то следующий после них понедельник также выходной. То есть, 2 и 9 января 2023 года должны быть выходными днями.

Однако из-за военного положения в Украине, которое было введено в Украине с 24 февраля 2022 года, дополнительные выходные были отменены. Указом Президента страны срок действия военного положения в стране был продлен 19 февраля 2023 года.

Так что у украинцев в первый месяц 2023 года будут только 9 официальных календарных выходных – 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января.

Эти нормативы касаются прежде всего работников государственных предприятий и учреждений, а вот руководители частных компаний могут по своему усмотрению устанавливать графики выходных и рабочих дней для своего персонала.