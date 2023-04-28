Календарь праздников на май 2023: когда у украинцев будут выходные

В мае в Украине знаковыми несколько дат: День труда (1 апреля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти жертв политических репрессий (21 мая) ), Вознесение Господне (25 мая).

В мае в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Май имеет 31 день, из которых 23 дня будут рабочими, а 8 – обычными выходными в субботу и воскресенье. То есть украинцы будут отдыхать только 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28, мая, отмечает 24 Канал.

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Дополнительных выходных ко Дню труда и Дню победы над нацизмом во Второй Мировой войне не предвидится. Это связано с действием военного положения в Украине. Об этом говорится в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Календарь праздников в мае 2023

1 мая – День труда.

3 мая – Всемирный день свободы прессы.

7 мая – День радио.

8 мая – День памяти и примирения и Международный день Красного Креста.

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне и Международный день Европы.

12 мая – Всемирный день медицинских сестер.

14 мая – День матери.

15 мая – Международный день семей.



Календарь на май 2023 года / Фото Rozdil. Lviv

18 мая – Международный день музеев.

19 мая – Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая – Всеукраинский день Европы, День науки, День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный травматолог.

21 мая – День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти умерших от СПИДа людей, а также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

23 мая – Праздник Героев.

24 мая – День славянской письменности и культуры.

25 мая – День филолога.

26 мая – День сварщика.

27 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

28 мая – День химика, День Киева и День пограничника.

29 мая – Международный день миротворцев ООН.

31 мая – Всемирный день без табака.