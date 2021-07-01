Выходные в июле 2021: сколько дней украинцы будут отдыхать во втором месяце лета
Источник:24 канал
Июль – середина лета, которая насыщена жарой, солнцем, мыслями об отдыхе и отпуске. Украинские работники уже начинают задавать себе вопрос получат ли они дополнительный выходной в этом месяце. Для того, чтобы знать, как планировать свой отдых и сколько выходных мы получим в июле – читайте наш материал.
Второй месяц лета радует теплом и невероятной атмосферой, о которой мы мечтали еще во время снегов и лютых морозов. Традиционно в июле насчитывается 31 день. В этом месяце украинцев ждет 22 рабочих дня, а также 9 дней выходных – это субботы и воскресенья. Хоть июль и богат на разнообразные праздники, государственных выходных в нем не предусмотрено.
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Официальные выходные в июле 2021
Выходные в июле 2021 / Фото 24 канал
Календарь праздничных дней в июле 2021
1 июля – День архитектуры Украины
2 июля – День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
4 июля – День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота
5 июля – День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов
6 июля – Всемирный день поцелуя
7 июля – День работника природно-заповедного дела
11 июля – День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
12 июля – Всемирный день бортпроводника
15 июля – День украинских миротворцев
Выходные и праздники в июле 2021 / Фото Pixabay
16 июля – День бухгалтера
18 июля – День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
20 июля – Международный день шахмат
22 июля – День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
25 июля – День зубного техника, День работников торговли
26 июля – День парашютиста
28 июля – Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси
29 июля – День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора