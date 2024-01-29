Праздники и памятные даты, которые отмечают в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные

2024 год – високосный, поэтому в феврале будет 29 дней. Кроме того, в этом месяце будем отмечать некоторые праздники, в частности День всех влюбленных, День единения Украины и День Государственного герба Украины.

Однако дополнительных выходных не будет, ведь в Украине продолжается военное положение. Украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье – 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 февраля, а будут работать – 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 и 29 февраля. Больше о том, какие государственные, профессиональные и международные праздники будем отмечать в последний месяц зимы, расскажет 24 Канал.

Актуально Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года

Календарь выходных на февраль

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка.

4 февраля – Всемирный день борьбы с раком.

6 февраля – День безопасности в Интернете, Международный день бармена.

9 февраля – Международный день стоматолога.

10 февраля – Китайский Новый год.

11 февраля – День больного.

13 февраля – Всемирный день радио.

14 февраля – День всех влюбленных, День компьютерщика.

15 февраля – День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.

16 февраля – День единения Украины.

17 февраля – День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты.

19 февраля – День государственного герба Украины.

20 февраля – День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.

21 февраля – Международный день родного языка.

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

24 февраля – начало полномасштабной войны России против Украины.

25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

26 февраля – День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя.