Выходные дни в ноябре 2022 года: сколько украинцы будут работать и что будут праздновать

Ноябрь встречает нас опавшей листвой и приоткрытой дверью для встречи зимы. В последний месяц осени мы будем работать 22 дня, а отдыхать – 8 дней. Дополнительных выходных не предполагается.

День украинской письменности и языка – один из важных праздников, который нас ожидает в ноябре. В этот день украинцы по традиции пишут "Радиодиктант национального единства". Мы собрали для вас подробный список важных праздников и торжеств, отмечает 24 канал.

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В ноябре по выходным дням согласно календарю будут следующие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27.

Список праздников в ноябре 2022

3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

4 ноября – День железнодорожника.

6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды.

9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

10 ноября – Международный день бухгалтера.

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда.

16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.

Выходные дни и праздники в ноябре / Фото "Pexels"

17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.

20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв аварий, Всемирный день ребенка.

21 ноября – День свободы и достоинства, Всемирный день телевидения.

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

26 ноября – День памяти жертв голодоморов.

28 ноября – День работника финансового мониторинга.