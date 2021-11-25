Выходные в декабре-2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в последнем месяце года

Первый месяц зимы и последний месяц года – декабрь всегда очаровывает своей атмосферой чуда. В это магическое время украинцев ждет множество интересных праздников, к примеру, День святого Николая, Сочельник и Рождество верующих западного обряда. К некоторым из этих дат прикреплены официальные выходные, во время которых работники Украины смогут вволю насладиться праздничным настроением.

В декабре жители Украины получат 21 рабочий день и 10 выходных. Кроме обычных суббот и воскресений, украинцы получат дополнительный государственный выходной, который прикреплен к Рождеству Христову 25 декабря.

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Календарь официальных выходных в декабре-2021

В 2021 году Рождество верующие западного обряда будут праздновать 25 декабря, которое выпало на субботу. Поэтому согласно действующему законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день – на понедельник. Это значит, что 27 декабря мы работать не будем.

Государственные выходные в декабре 2021 / Фото 24 канал

Праздник Нового года украинцы будут встречать с 31 декабря на 1 января. Предпраздничный день 31 декабря, который выпал на пятницу, власти рекомендуют уменьшить на один рабочий час. Тем не менее, это будет решаться индивидуально в компаниях.

Религиозные праздники и выдающиеся даты в декабре-2021

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, День невролога.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы , День объятий.

5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

7 декабря – День памяти великомученицы Екатерины, Международный день гражданской авиации; День местного самоуправления.

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции.

10 декабря – День прав человека, Всемирный день футбола.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

13 декабря – День святого Андрея Первозванного, Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора).

15 декабря – День работника суда.

17 декабря – День великомученицы Варвары, День работника Государственной исполнительной службы.



Праздничные дни в декабре 2021 / Фото Pixabay