Выходные в 2023 году: календарь праздников в условиях военного положения, будут ли дополнительные выходные дни
Нового года ожидают взрослые и дети, потому что для детей это время подарков, а для взрослых - время, чтобы отдохнуть и набраться сил. Сколько выходных ожидают украинцев в 2023 году и будут ли дополнительные – читайте в материале.
В январе, апреле и декабре страна должна отдыхать 11 дней. В мае, июне, июле и октябре – 10 дней. Всего, согласно календарю 2023 года, украинцы будут отдыхать 116 дней, отмечает 24 канал.
Читайте также Церковный календарь на декабрь 2022: когда и какие праздники христиане будут отмечать в этом месяце
Отмечаем, что согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены новые правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.
Это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине не будет, пока в Украине продолжается военное положение. Это касается государственных и учреждений. Однако график работы и время отдыха в частных компаниях могут регулироваться самостоятельно.
Календарь праздников в 2023 году предусматривает 11 официальных выходных:
1 января – Новый Год (воскресенье);
7 января – Рождество Христово (суббота);
8 марта – Международный женский день (среда);
16 апреля – Пасха (воскресенье);
1 мая – День труда (понедельник);
9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (вторник);
4 июня – Троица (воскресенье);
28 июня – День Конституции Украины (среда);
24 августа – День Независимости Украины (четверг);
14 октября – День защитника Украины (суббота);
25 декабря – Рождество Христово (понедельник).
Календарь выходных дней в 2023 году.
Выходные в январе 2023
1 января украинцы отмечают Новый год, а Рождество Христово (по юлианскому календарю) 7 января. Эти два выходных переносятся на понедельник – 2 и 9 число.
Выходные в феврале 2023
Обычно февраль 2023 проходит без государственных праздников. В этом месяце будет всего 8 выходных дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля.
Выходные в марте 2023
Международный женский день, отмечаемый 8 марта, принесет дополнительный выходной. 7 марта рабочий день будет сокращен на 1 час.
Выходные в апреле 2023
В апреле христиане отмечают один из самых больших и важнейших праздников в церковном календаре – Пасху. Этот праздник приходится на 16 число. Так что украинцы должны отдыхать в течение трех дней – с 15 по 17 апреля.
Выходные в мае 2023
В мае будем иметь два дополнительных выходных дня. 1 числа украинцы будут праздновать День труда, выпадающий на понедельник. 9 мая отметим День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник выпадает на вторник. Кроме того, 8 мая украинцы отмечают День памяти и примирение символическими мероприятиями.
Выходные в июне 2023
Первый месяц лета принесет два дополнительных выходных. 4 июня будет праздник Троицы, поэтому выходной переносится с воскресенья на понедельник (5 июня). День Конституции будет 28 июня, среда будет государственным выходным днем.
Выходные в июле 2023
Июль – это время отпусков и каникул, один в этом месяце не ожидается дополнительных государственных выходных. В июле будет всего 10 календарных выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 числа.
Выходные в августе 2023
24 августа украинцы будут отмечать важный государственный праздник – День Независимости Украины, который выпадает на четверг и будет выходным днем.
Выходные в сентябре 2023
В сентябре украинцы будут отдыхать по привычному графику – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 числа.
Выходные в октябре 2023
День защитника Украины, который в Украине отмечают 14 октября, выпадает на субботу, поэтому выходной день будет понедельник (16 октября).
Выходные в ноябре 2023
В ноябре украинцы будут отдыхать согласно графику календарных выходных: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 ноября.
Выходные в декабре 2023
Рождество Христово (по григорианскому календарю) приходится на 25 декабря. Так что праздник принесет аж 3 выходных – с 23 по 25 число.