Каждый из нас стареет, поэтому никто не должен испытывать давления по поводу своего возраста. Но это не значит, что можно отказаться за заботой о своем теле и коже. Эксперт Дениз Рабор предложила лучшие приемы и секреты, чтобы оставаться молодыми надолго.

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Достаточное увлажнение

Увлажнение – это то, что необходимо не только для организма, но и для кожи. Для этого нужно пить достаточное количество воды, потреблять продукты, тоже богатые водой. Так кожа остается эластичной. Лучше ограничивать употребление чая и кофе – это жидкости, обезвоживающие организм.

Ежедневный уход за кожей

Как уже понятно, важен внутренний и внешний уход. Используйте тоники и сыворотки с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом – они повышают содержание влаги. Такие средства следует наносить после очищения кожи и закрывать их увлажняющим кремом. Можно использовать средства с витамином С, ведь это мощный антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена и нейтрализует радикалы, приводящие к старению кожи.

Больше сияния

В уходе за кожей важным шагом является отшелушение умерших частиц: это очищает поры, выравнивает текстуру, сглаживает морщины и делает сияющую кожу. Для этого можно использовать средства с кислотами.



Уход за кожей / Фото Pexels

Не забывайте о SPF

Солнцезащитный крем защитит вашу кожу от вредных лучей солнца, приводящих к быстрому старению. Поэтому SPF средство улучшит текстуру кожи лица и ее эластичность.

Сон важнее, чем кажется

Тело использует ночь для восстановления – это касается не только организма, но кожи. Во сне кровообращение усиливается, кожа восстанавливает коллаген и заживляет повреждения. Каждый человек нуждается в разном времени для сна, но стандартом для многих является 7 – 9 часов. Не забывайте об этом и уделяйте время естественному восстановлению. Перед сном можно использовать средства с ретинолом, улучшающим качество кожи.

Уменьшите влияние стресса

Тревога и стресс – неотделимая часть жизни, от которой никогда не удастся избавиться полностью. Именно поэтому следует научиться принимать его и справляться со стрессовыми состояниями. Они ведь влияют на кожу: вызывают воспаление, жир начинает сильнее вырабатываться, гормоны стресса расщепляют коллаген в коже. Найдите то, что поможет восстановиться и улучшать настроение в любом плохом положении.