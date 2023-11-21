Введение во храм Пресвятой Богородицы: история, главные традиции и картинки-поздравления с праздником
Сегодня, 21 ноября, отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из самых больших и важных церковных праздников.
В этот день родители Марии, Иоаким и Анна, отдали ее Господу в храм. Там она посвятила Ему всю свою жизнь. Детальнее – читайте на сайте 24 Канала.
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Что это за праздник
Супруги Иоаким и Анна не могли иметь детей. Они каждый день молились Богу и обещали, что если родится ребенок, отдадут его Ему на служение.
Однажды супруга привели Марию к священнику Захарию в Иерусалимский храм. Там Богородица находилась до обручения со святым Иосифом.
Именно 21 ноября трехлетнюю Деву Марию родители привели в храм. Дорога заняла три дня. Девочка сама поднялась по пятнадцати ступеням и вошла в храм. После этого священник Захария ввел ее в Святое Святых, куда не могли войти обычные люди.
Традиции праздника
- Люди с самого утра идут в церковь.
- В этот день принято давать милостыню всем, кто ее просит.
- В праздник накрывают стол. Но поскольку продолжается Рождественский пост, то должна быть только постная пища. Однако можно поставить на стол рыбу, блюда с растительным маслом и немного вина.
- Важно сегодняшний день провести с близкими и родными.