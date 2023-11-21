21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня

21 ноября 2023, 06:30
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21 ноября по новому церковному календарю празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. Именно в этот день Марию привели в храм, чтобы она служила Господу.

На этот праздник существует много запретов, которые следует соблюдать. Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы, расскажет 24 Канал.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы: запреты

  • В этот день запрещено копать. Считается ведь, что земля отдыхает.
  • Нельзя давать и брать взаймы деньги.
  • Нельзя злословить, оскорблять других и сплетничать.
  • Запрещено шить, вязать и вышивать.
  • Не стоит выполнять тяжелый физический труд, убирать в доме и стирать.
  • Запрещено венчаться.
  • Сегодня лучше никого не хвалить, потому что можно навлечь беду.
  • Нельзя употреблять алкогольные напитки.
  • Нельзя сильно веселиться.
  • Запрещено отказывать в милостыне нуждающемуся.

Приметы на этот день

  • Если сегодня будет теплая погода, следует ожидать холодную зиму.
  • Если в этот день первой в гости придет женщина, посыпятся неудачи. Если же мужчина – хозяев дома ждет хорошую прибыль.
  • Если в течение дня снег тает, то в следующем году ждите хорошего урожая.
  • Если на улице сильный мороз, то он продлится до Рождества.

 

Автор: Марія Примич