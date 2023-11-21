21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня
21 ноября 2023, 06:30Читати новину українською
21 ноября по новому церковному календарю празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. Именно в этот день Марию привели в храм, чтобы она служила Господу.
На этот праздник существует много запретов, которые следует соблюдать. Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы, расскажет 24 Канал.
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Введение во храм Пресвятой Богородицы: запреты
- В этот день запрещено копать. Считается ведь, что земля отдыхает.
- Нельзя давать и брать взаймы деньги.
- Нельзя злословить, оскорблять других и сплетничать.
- Запрещено шить, вязать и вышивать.
- Не стоит выполнять тяжелый физический труд, убирать в доме и стирать.
- Запрещено венчаться.
- Сегодня лучше никого не хвалить, потому что можно навлечь беду.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя сильно веселиться.
- Запрещено отказывать в милостыне нуждающемуся.
Приметы на этот день
- Если сегодня будет теплая погода, следует ожидать холодную зиму.
- Если в этот день первой в гости придет женщина, посыпятся неудачи. Если же мужчина – хозяев дома ждет хорошую прибыль.
- Если в течение дня снег тает, то в следующем году ждите хорошего урожая.
- Если на улице сильный мороз, то он продлится до Рождества.