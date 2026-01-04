Почему второй Святой вечер называют Голодная кутья

Уже 5 января, накануне Крещения, украинцы будут праздновать второй Святой вечер, который часто называют Голодная кутья. До перехода на новый церковный календарь этот праздник приходился на 18 января.

Второй Сочельник называют Голодной кутьей, поскольку в этот день верующие соблюдают пост и хозяйки готовят меньше блюд, чем 24 декабря. Вечером семьи собираются за праздничным столом, передает 24 Канал.

Тоже интересно Их будет 3: когда в Украине празднуют Сочельники

Второй Святой вечер: традиции

На второй Святой вечер не обязательно готовить 12 блюд. Их должно быть 7, однако у некоторых людей на столе стоит больше, главное, чтобы было нечетное количество. Среди блюд: кутья, вареники, голубцы, борщ, каша, рыба и узвар.

5 января верующие традиционно идут в церковь, где освящают воду. Это также делают 6 января на Крещение. На Святой вечер семьи собираются за праздничным столом после появления на небе первой звезды, а перед тем хозяин окропляет дом и его жителей освященной водой.

Кроме того, по традиции перед ужином пьют освященную воду, молятся и зажигают свечу. На второй Святой вечер, как и на первый, ставят дидуха на покутье, которого сжигают на Крещение.

Какие есть приметы на второй Святой вечер?