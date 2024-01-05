Главные запреты на Крещенский сочельник: от чего стоит воздержаться
5 января 2024, 08:30Читати новину українською
В 2024 году второй Сочельник в Украине состоится 5 января, в канун праздника Крещения. То есть уже сегодня люди соберутся за семейным столом.
Второй Сочельник еще называют Голодной кутьей. Это связано с тем, что в этот день необходимо соблюдать пост. Ужин также должен быть скромным. А вот о том, что нельзя делать на второй Сочельник, расскажет 24 Канал.
К теме Когда в Украине будут праздновать Крещение 2024: что запрещено делать в этот день
Что нельзя делать на Крещенский сочельник
- Запрещено употреблять мясные и молочные продукты, поскольку идет пост.
- Нельзя стирать одежду. Ведь в древние времена женщины стирали вещи в реке, которую в это время освящали. Интересно, что сегодня любая вода считается святой.
- Не стоит ссориться с родственниками и друзьями, ведь конфликт может довести до слез. А если плакать на Сочельник, то в течение всего года будут случаться беды.
- На Сочельник перед Рождеством заведено класть на стол еще одну тарелку, ложку и рюмку для умерших родственников. 5 января этого делать не следует. В противном случае, умершие могут навредить живым.
- Класть ложку на стол нужно только тогда, когда закончите ужинать. Кроме того, вся семья должна вместе завершить трапезу. Иначе в течение целого года будете находиться вдали от дома.
- Начинать есть нужно только тогда, когда на небе появится первая звезда.
- Запрещается устраивать вечеринки и громко развлекаться.