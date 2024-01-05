Главные запреты на Крещенский сочельник: от чего стоит воздержаться

В 2024 году второй Сочельник в Украине состоится 5 января, в канун праздника Крещения. То есть уже сегодня люди соберутся за семейным столом.

Второй Сочельник еще называют Голодной кутьей. Это связано с тем, что в этот день необходимо соблюдать пост. Ужин также должен быть скромным. А вот о том, что нельзя делать на второй Сочельник, расскажет 24 Канал.

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Что нельзя делать на Крещенский сочельник