Второй Святой вечер 2023: что нельзя делать в этот праздник

18 января украинцы отмечают Второй Святой вечер, предваряющий святую Богоявление Господне (или Крещение). В этот вечер люди готовят свои сердца и дома ко дню Крещения Господня. Об основных запретах на праздник – читайте дальше в материале.

Во Второй Святой вечер верующие соблюдают пост. В этот день принято пить только воду, а в ужине есть постные блюда. По традиции основным блюдом как и в первый сочельник – есть кутья, отмечает 24 канал.

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Вечером 18 января по давнему обычаю нужно сходить в церковь и освятить воду, ведь согласно народным верованиям она целебна. Затем ею можно обрызгать все уголки в доме, ведь считают, что это может защитить жильцов дома от всяческих проблем и проблем. Также освященную воду принято хранить на протяжении всего года – до следующего праздника Крещения.

Что нельзя делать во второй Святой вечер 2023 / Фото из открытых источников

Что нельзя делать во Второй Святой вечер