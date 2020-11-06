Певец Александр Сидоренко, известный как Фоззи из группы ТНМК, переболел коронавирусом. Он заболел после того, как COVID-19 диагностировали у коллеги Фагота. Сейчас артист вполне здоров и готовится к концертам.

О выздоровлении от коронавируса Фоззи рассказал на личной странице в фейсбуке. Он признался, что ПЦР-тест показал отрицательный результат, поэтому он возвращается к полноценной жизни.

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О симптомах COVID-19 Фоззи из группы ТНМК рассказывать не стал, отметив, что болезнь у него протекала по привычному сценарию, который давно известен поклонникам. Добавим, что несколько недель назад коронавирусом заразился коллега звезды Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта). Он поборол недуг в конце октября и даже успел проголосовать на местных выборах.

Есть немного антител. Переболел, проверился. Скоро пойдут рассылки: "На вашем празднике молодая переболевшая группа с документами на переболевшесть". О короне ничего нового не скажу, все и так всем уже известно. Берегите себя,

– написал артист.

Похоже, усиление карантинных ограничений, которое вероятно ждет украинцев, и ухудшение эпидемиологической ситуации не пугает музыкантов, а после выздоровления и режима изоляции они будут творить с новыми силами и готовиться к живым выступлениям.

Фоззи сфотографировался в своем авто с документом, подтверждающим то, что он уже переболел COVID-19. Артист продемонстрировал фанам, что карантин добросовестно соблюдает, ведь позировал с защитной маской черного цвета с надписью "ТНМК".