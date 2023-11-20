Всемирный день ребенка 2023: как зародился праздник и традиции этого дня

Сегодня в Украине и мире с особым трепетом вспоминают о детях. Ведь 20 ноября – это Всемирный день ребенка.

20 ноября ежегодно отмечают Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Это событие, направленное на понимание детей, их поддержку и улучшение жизни каждого малыша.

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Как зародился праздник

История праздника уходит в 1959 году – именно в этот год 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка.

Еще через 30 лет была принята Конвенция о правах ребенка. Это первый международно-правовой документ, определивший широкий спектр прав ребенка.

В этот день важно вспомнить о детях по всему миру. 20 ноября во многих странах проводятся памятные мероприятия, сборы средств для помощи семьям и детским домам.



Всемирный день ребенка / Фото Pixabay

Праздник в Украине

В Украине также отмечается Всемирный день ребенка. Конвенцию ратифицировала Верховная Рада в феврале 1991 года.

Напомним, что в Украине более популярен День защиты детей. Его каждый год празднуют 1 июня. Особенно важным это событие стало после начала полномасштабного вторжения.