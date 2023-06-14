Помогают жить другим: поздравления со Всемирным днем донора в картинках

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня, чтобы подчеркнуть значение донорства крови. Также этот день чествует людей, которые предоставляют свою кровь для спасения других людей.

День донора был установлен в 2005 году как знак положительных результатов популяризации донорства Всемирной ассамблеей здравоохранения. Этот праздник дает возможность выразить благодарность и признательность донорам крови и показать их важную роль для здоровья общества. 24 Канал подготовил поздравления в картинках по сей день.

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Картинки-поздравления с Днем донора



Всемирный день донора / Фото "Взгляд"



Со Всемирным днем донора / Фото "НМЦ"



Всемирный день донора / Фото БСМУ



С Всемирным днем донора / Фото Юрьевский поселковый совет



Всемирный день донора / Фото "Сумской госпиталь"



Со Всемирным днем донора / Фото Сумской госпиталь



Всемирный день донора / Фото ЛГС



Со Всемирным днем донора / Фото Козятинский городской совет



Всемирный день донора / Фото Новгород-Северский городской совет