Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах для родных и близких
Вознесение Господне – это один из 12 важнейших церковных праздников. Ежегодно его отмечают на 40-й день после Пасхи. Это день завершения земного пути Иисуса Христа.
После своего воскресения Иисус Христос появлялся в земном мире еще в течение 40 дней, поэтому в 2023 году Вознесение Господне наступает в четверг шестой недели после 16 апреля, то есть 25 мая. Это последний день, когда можно здороваться "Христос воскрес", а в храмах прячут плащаницу. 24 Канал собрал лучшие поздравления со светлым праздником в стихах.
Не упустите Поздравления с Вознесением Господним: картинки и открытки к празднику
Лучшие поздравления с Вознесением Господним в стихах
С праздником сегодня
Я вас поздравляю!
В праздник Вознесения
Здоровья вам желаю!
Вам желаю счастья,
Надежды и любви!
И Господи вас Боже
Во всем благослови!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Счастья и большой любви
В жизни вам желаю!
Поздравляю с праздником,
С Господним Вознесением!
Да будет жизнь твоя полна
Большим озарением!
***
Сорок дней после кулича прошло,
И мы празднуем люди сегодня,
Как же сердцу сейчас хорошо,
Праздник чтим Вознесение Господне.
На душе разлилась благодать,
Славим Господа в церкви и храме,
И в молитвах его восхвалять,
В этот праздник мы будем словами
Пусть сегодня приходит в твой дом,
Море радости, счастья, покоя,
И вовек поселятся в нем,
Как Господь в сердце твоем с тобой!
Вознесение Господне – приветствие в стихах / Фото Liza Ua
***
Сегодня Вознесение,
Пусть счастье к вам придет!
Тревога и сомнение
Пусть навсегда уйдет.
Пусть Господь наш истинен
Поможет вам во всем,
Живите только мыслями
Вы чисты о нем!
***
Чтобы мир стал добрее, нежнее,
Еще немного честнее.
Христос поведал всей земле,
Как жить всегда в хорошем, теплом.
Все выполнять заповеди божьи,
Все делайте вы очень осторожно.
Не навредите ли людям вы ненароком,
Чтобы не вызвать у вас терзания.
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю!
Счастья и большой любви
В жизни вам желаю!
Поздравляю с праздником,
С Господним Вознесением!
Да будет жизнь твоя полна
Большим озарением!
***
Всем Христово искупление;
Дар бесценен на века.
Поздравляем с Вознесением
Иисуса в облаках.
Он вознесся, чтобы верили
Мы в величие Творца,
И Законом Божиим мерили
Жизнь с рождения и до конца.
***
Поздравляю с праздником сегодня вас!
Это день большое и большое время!
Вознесение Господне – святой веры знак,
Оно радует нам душу, разгоняет мрак
Серых будней, тяжелых дней
Надежда для простых людей.
Да не оставит вера вас,
Чтоб с вами каждый час!
***
Вознесся Он на небо,
Чтобы защищать людей!
Желаю в Вознесении
Вам преданных друзей,
Чтобы ложь из жизни вашей
Исчезла навсегда,
И чтобы вера в сердце
Осталась на годы.
***
Пусть великий Бог
Пошлет вам радость в дом,
Крепкое здоровье и лет толпу густую,
И доленькую улыбающуюся богатую,
И песню украинскую золотую.
Пусть к вам в дом счастья прилетит
Внесет на крыльях свежесть рассветную,
И оптимизма солнечное тепло!