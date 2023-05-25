Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах для родных и близких

Вознесение Господне – это один из 12 важнейших церковных праздников. Ежегодно его отмечают на 40-й день после Пасхи. Это день завершения земного пути Иисуса Христа.

После своего воскресения Иисус Христос появлялся в земном мире еще в течение 40 дней, поэтому в 2023 году Вознесение Господне наступает в четверг шестой недели после 16 апреля, то есть 25 мая. Это последний день, когда можно здороваться "Христос воскрес", а в храмах прячут плащаницу. 24 Канал собрал лучшие поздравления со светлым праздником в стихах.

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Лучшие поздравления с Вознесением Господним в стихах

С праздником сегодня

Я вас поздравляю!

В праздник Вознесения

Здоровья вам желаю!

Вам желаю счастья,

Надежды и любви!

И Господи вас Боже

Во всем благослови!

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Счастья и большой любви

В жизни вам желаю!

Поздравляю с праздником,

С Господним Вознесением!

Да будет жизнь твоя полна

Большим озарением!

***

Сорок дней после кулича прошло,

И мы празднуем люди сегодня,

Как же сердцу сейчас хорошо,

Праздник чтим Вознесение Господне.

На душе разлилась благодать,

Славим Господа в церкви и храме,

И в молитвах его восхвалять,

В этот праздник мы будем словами

Пусть сегодня приходит в твой дом,

Море радости, счастья, покоя,

И вовек поселятся в нем,

Как Господь в сердце твоем с тобой!

Вознесение Господне – приветствие в стихах / Фото Liza Ua

***

Сегодня Вознесение,

Пусть счастье к вам придет!

Тревога и сомнение

Пусть навсегда уйдет.

Пусть Господь наш истинен

Поможет вам во всем,

Живите только мыслями

Вы чисты о нем!

***

Чтобы мир стал добрее, нежнее,

Еще немного честнее.

Христос поведал всей земле,

Как жить всегда в хорошем, теплом.

Все выполнять заповеди божьи,

Все делайте вы очень осторожно.

Не навредите ли людям вы ненароком,

Чтобы не вызвать у вас терзания.

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю!

Счастья и большой любви

В жизни вам желаю!

Поздравляю с праздником,

С Господним Вознесением!

Да будет жизнь твоя полна

Большим озарением!

***

Всем Христово искупление;

Дар бесценен на века.

Поздравляем с Вознесением

Иисуса в облаках.

Он вознесся, чтобы верили

Мы в величие Творца,

И Законом Божиим мерили

Жизнь с рождения и до конца.

***

Поздравляю с праздником сегодня вас!

Это день большое и большое время!

Вознесение Господне – святой веры знак,

Оно радует нам душу, разгоняет мрак

Серых будней, тяжелых дней

Надежда для простых людей.

Да не оставит вера вас,

Чтоб с вами каждый час!

***

Вознесся Он на небо,

Чтобы защищать людей!

Желаю в Вознесении

Вам преданных друзей,

Чтобы ложь из жизни вашей

Исчезла навсегда,

И чтобы вера в сердце

Осталась на годы.

***

Пусть великий Бог

Пошлет вам радость в дом,

Крепкое здоровье и лет толпу густую,

И доленькую улыбающуюся богатую,

И песню украинскую золотую.

Пусть к вам в дом счастья прилетит

Внесет на крыльях свежесть рассветную,

И оптимизма солнечное тепло!