Воздвижение Креста Господня: все важные запреты и приметы в день
14 сентября в церковном календаре – Воздвижение Креста Господня. В этот день христиане соблюдают строгий пост. Что нельзя делать в этот день и приметы на сегодняшний день – дальше.
По новому церковному календарю 14 сентября мы празднуем Воздвижение Креста Господня. Это один из 12 важнейших церковных праздников. 24 Канал собрал, каких запретов следует соблюдать христианам.
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Что нельзя делать в этот день
В этот день верующие придерживаются строгого поста. Поэтому нельзя употреблять мясные и молочные продукты, а также яйца.
Сегодня запрещено ссориться, конфликтовать с близкими Не желайте в этот день никому зла – оно вернется. Нельзя и сплетничать.
В праздник Воздвижения лучше отказаться от тяжелого физического труда. Не рекомендуется заниматься рукоделием – вышивкой, вязкой, шитьем.
Предки верили, что в этот день выползают змеи. Поэтому не ходили у водоемов и в лес.
Сегодня также лучше не начинать новых дел. Считалось, что в этот день начинания не прибегают.
Приметы на Воздвижении Креста Господня
- На Воздвижении закончилось бабье лето – не ждите потеплений до весны.
- Северный ветер обещает теплое лето.
- Все мухи и комары исчезли – скоро будет похолодание.
- В праздник сегодня резко похолодало – весна будет ранней.
- Утром заморозки – зима придет рано.
- Сильный ветер поднялся – ветрено будет и зимой.