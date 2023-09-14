Как появился праздник Воздвижения Креста Господня: детали по истории

Воздвижение Креста Господня в этом году будем праздновать 13 дней раньше, 14 сентября. Ведь ПЦУ и УГКЦ перешли с 1 сентября на новоюлианский календарь.

В народе праздник называют еще Сдвиг. В этот день христиане соблюдают строгий пост, чтобы проявить благодарность за страдания Сына Божьего. В чем суть праздника и какое историческое событие заложено в его основе – расскажет 24 Канал.

Уже стало известно Воздвижение Креста Господня в Украине: когда будем праздновать в этом году

Воздвижение Креста Господня: история праздника

Праздник берет начало з времен правления императора Константина Великого и его матери – Елены. Известно, что в 326 году императрица Елена решила обрести крест, на котором распяли Исуса, на горе Голгофа. Нашли три креста, и на каком именно это произошло, было неизвестно.

Тогда решили приставлять каждый крест к тяжелобольной женщине. После контакта с двумя из них ничего не произошло, а вот после третьего – женщина исцелилась.

Существует и другая версия происшествия. Речь идет о том, что крест оживил умершего человека, поэтому ему дали название – "животворный".



Воздвижение Креста / Фото Pinterest

Когда нашли крест, на это место пришли верующие. Было принято решение возвести святыню соответственно, сам крест подняли выше, чтобы все видели. Поэтому и праздник называется Воздвижение Креста Господня.

После этого императрица Елена поделила крест на 2 части: одна находилась в Иерусалиме, а вторую – она отдала своему сыну. На обратном пути Елена делала остановки повсюду, где шел Исус, и на тех местах она возвела более 80 храмов.