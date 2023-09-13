Воздвижение Креста Господня в Украине: когда будем праздновать в этом году
Воздвижение Креста Господня – великий праздник в христианском мире. Народное название является более коротким: Сдвиг или Сдвижение.
В этот день верующие чтят одно важное событие. Речь идет об нахождении креста, на котором был распят Исус Христос, Сын Божий. Именно поэтому праздник принадлежит к 12 крупнейшим в году. А когда приходится Воздвижение Креста Господня в этом году – подскажет 24 Канал.
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Воздвижение Креста Господня: дата в 2023 году
Ранее это событие отмечалось по юлианскому календарю 27 сентября. Но с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь. Согласно ему, дата переносится на 13 дней раньше. Поэтому в этом году Воздвижение Креста Господня отметят 14 сентября.
- Хотя выбор переходить на новоюлианский календарь, или нет, остается за религиозными общинами и монастырями.
Известно, что в 326 году было принято решение отыскать крест Иисуса. В результате раскопок у горы Голгофа нашли три креста. Понять, на каком из них распяли Исуса, было сложно. Помогло в этой ситуации чудо. Одна из женщин исцелилась после того, как прикоснулась к одному из крестов.
- Тогда люди, которые были там, хотели поклониться в этом месте. Поэтому решили разместить крест на повышение, чтобы его было заметно. Собственно, отсюда происходит и название праздника.