Мама Владимира Зеленского оставалась за кадром и во время его карьеры юмориста, и когда ее сын стал президентом Украины. Поэтому мало кто знает, как зовут маму лидера страны. Подробнее об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Как зовут маму Владимира Зеленского?

Имя и фамилия мамы президента Владимира Зеленского – Римма Зеленская. Она родилась в Кривом Роге 16 сентября 1950 года и получила высшее образование инженера. В 28 лет родила сына – Владимира.

Семья четыре года прожила в Монголии, Александр и Римма работали там на заводе. Впоследствии вернулись в Кривой Рог.

Во время предвыборной кампании Римма Зеленская дала редкий комментарий о решении сына баллотироваться в президенты Украины.

Он советовался с нами, но мы сказали, что это ему совсем не нужно. Это сплошная грязь. Но он так решил. Это его выбор. По крайней мере я знаю, что он не будет воровать, и не даст никому воровать. У нас семья была скромная. Пока папа защитился и достиг всего... Поэтому он воспитывался не в богатой семье, а в обычной, рабочей,

– говорила Римма Зеленская для hromadske.

В Украине 5048 носителей фамилии Зеленская, по распространению она занимает 704 место.

Что означает имя Римма?