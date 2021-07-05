Умер российский режиссер Владимир Меньшов

В России скончался режиссер Владимир Меньшов. Один из авторов оскароносного фильма "Москва слезам не верит" умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Владимир Меньшов ушел из жизни в 81 год. О его смерти сообщают российские СМИ со ссылкой на родных режиссера и концерн "Мосфильм".

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Причина смерти Владимира Меньшова

Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" умер от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году,

– говорится в сообщении.

В конце июня Владимир Меньшов заболел коронавирусом. Он отсутствовал на партийном съезде "Справедливой России": в 2021 году он собирался баллотироваться в государственную думу России.

Тогда его отсутствие объяснили болезнью.

Меньшов и отношение к Украине

Владимир Меньшов с 30 января 2018 года внесен в "черный список" Минкульта. По представлению СБУ Министерство культуры Украины внесло режиссера в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.



Меньшов выражал поддержку оккупации Крыма / Фото Интерфакс

Меньшов известен своими пропагандистскими заявлениями и даже поддержкой боевиков. Режиссер публично выражал поддержку оккупации Крыма, заявлял о необходимости "присоединения Донбасса". В 2017 году он даже передал оккупантам миллион рублей "на поддержку населения".

В конце июня Меньшов был включен в первую пятерку списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму

Недавно Минкульт внес российского комментатора Губерниева в "черный список"

Фильмы Владимира Меньшова

Владимир Меньшов посвятил киноиндустрии более 60 лет. Он родился в Баку в семье НКВД-иста. Окончил актерский факультет МХАТа, был аспирантом на кафедре режиссуры.

Меньшов попробовал себя в качестве актера, кинорежиссера, сценариста, продюсера, телеведущего и даже педагога. Впрочем, самые известные его работы – именно режиссерские. Так, за одну из них он удостоен премии "Оскар".

Самые яркие режиссерские работы Меньшова

"Москва слезам не верит" (1979);

"Любовь и голуби" (1984);

"Ширли-мырли" (1995);

"Китайский сервиз" (1999);

"Зависть богов" (2000).

За фильм "Москва слезам не верит" он получил в 1981 году "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".