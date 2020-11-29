Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился архивной фотографией. В сети он опубликовал фото со свадьбы и вызвал активные обсуждения среди поклонников.

Танцовщик на личной странице в Инстаграме в очередной раз обнародовал фотографию, где позирует вместе с женой Лилианой. Ранее он активно скрывал свою личную жизнь и не рассекречивал свою избранницу. Теперь мужчина не стесняется показывать чувства и неоднократно повторяет, что безумно любит Лилиану.

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Фото со свадьбы Влада Ямы

Хореограф опубликовал снимок, где вместе с любимой танцует на фоне белой стены. Влюбленные исполняют зажигательный танец в свадебном наряде.

Лилиана предстала перед камерой в необычайно красивом платье бежевого цвета, которое было украшено обилием сияющих камней. Также видим на ней длинную фату. Волосы женщина собрала в красивую прическу, а на лице сделала выразительный макияж с коричневыми тенями на веках.

Влад Яма позирует рядом с женой в бежевом костюме, белой рубашке и бабочке. Такой свадебный look он соединил с коричневой обувью. Влад и Лилиана невероятно счастливы, на лицах обоих сияют улыбки, ведь в тот день они официально стали семьей.

"21.09.2014. Так и живем, танцуя", – написал под фото Влад. Подписчики активно комментируют публикацию, выражая восхищение.



Свадьба Влада Ямы / Instagram / @vladyama_official

Что известно об отношениях Влада и Лилианы

Они познакомились в августе 2007 года на танцевальной площадке в ночном клубе. Девушка поздравила хореографа с днем рождения, они веселились до утра, а потом он провел ее домой. Вот так и началась история любви звездной семейной пары.

Лишь после семи лет отношений Влад решился сделать любимой предложение руки и сердца. Они длительное время скрывали свой брак и лишь в 2017 году признались, что тайно поженились. Пара воспитывает сына Леона.