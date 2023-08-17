Как у Кайли Дженнер: топовые советы визажиста, как увеличить губы без уколов и фотошопа

Чтобы визуально увеличить губы, не обязательно прибегать к инъекциям и травмирующим процедурам. Несколько трюков в макияже легко разрешат проблему.

Визажистка Алина Самсонова рассказала о нескольких профессиональных трюках. Эти советы увеличат губы визуально, но их вид останется естественным.

Смотрите также Не похожи на какие-либо другие: Эмили Ратажковски показывает самый трендовый маникюр на осень 2023

Прежде всего начните с ухода. Перед макияжем увлажните губы маслом или бальзамом.

Как увеличить губы для естественного макияжа

Для одного из вариантов нам нужен карандаш для бровей, губ или тинт в холодном оттенке и цвете, что немного темнее природного пигмента губ. Им нужно прорисовать естественную тень контура.

Девушки допускают ошибку, когда выходят за контур нижней губы. Это можно сделать, но только в центре. Также лучше не прорисовывать углы рта, или лишь немного пройтись по естественному контуру.

Следующий шаг – верхняя губа. Начните прорисовывать ее из уголков и двигайтесь по линии естественного контура. Выходить за контур можно в 1 – 1,5 сантиметра от "галочки" ("арки Купидона").

Далее нужно растушевать линию маленькой кисточкой. Визажистка использует и маленькую кисточку для растушевки, и скошенную для бровей. Проходим им по контуру и сглаживаем его для естественного вида, но сохраняя форму. Этот вариант подойдет для повседневного макияжа.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Для вечернего макияжа

Для вечернего и более эффектного макияжа следует придерживаться такого же способа нанесения контура. Но в этом случае следует уделить больше внимания углам рта и консилерам замаскировать тени.

"Смотрим на себя анфас и по диагонали проходимся консилером, начиная под нижней губой (+ 1 сантиметр от начала углов), движением к горе наверх. Должен получиться моментальный эффект лифтинга", – советует визажистка.



Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер

Как еще увеличить губы

Еще один трюк – использование кремового скульптора (не бронзера!). Его можно нанести на контур нижней и верхней губы, не доходя до уголков. Затем легко расположить, выходя за контур.