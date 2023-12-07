Виталий Козловский очаровал фанатов архивным фото: как артист выглядел 20 лет назад
7 декабря 2023, 09:18Читати новину українською
Источник:Виталий Козловский
На днях певец и военный Виталий Козловский поделился с поклонниками архивных фотографий. Исполнитель показал кадры своей молодости.
Кадр был сделан 20 лет тому назад. Так, на фотографиях Виталий предстал еще с длинными волосами.
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Виталий Козловский показался в молодости
На фото, распространённом артистом, ему всего 18 лет. Он позировал в черной кофте, цепочке и с длинными волосами. Рядом с Виталием сидела украинская дизайнер Ирина Джус.
20 лет назад! Тогда я еще не знал, что меня ждет впереди,
– отметил исполнитель.
Виталий Козловский и Ирина Джус / Скриншот с инстаграмм-сторис
Чем сейчас занимается Виталий Козловский
- В начале лета артисту вручили повестку. Так, Виталий пошел на службу в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж".
- В июле певец успешно завершил военные учения и принял присягу. Уже в сентябре Виталий стал артиллеристом.
- На фронте, по словам защитника, он не испытывал особого отношения. К нему относились наравне со всеми остальными военными. Даже заставили сбрить бороду.
- Недавно Козловский сообщил, что переходит в другую воинскую часть. Выяснилось, что теперь он служит в Киеве.