Канадская супермодель Винни Харлоу активно участвует в фотосессиях и поражает фанатов своей необычной внешностью. Один из стилистов решил показать модель в обольстительном ракурсе за кулисами фотосессии.

Новый пикантный кадр появился на инстаграм-странице Винни Харлоу. 26-летняя звезда позировала для сэлфи-фото на своем гаджете и не заметила, как сзади нее ее фотографировал стилист Джейсон Болден. Мужчина, вероятно, лег на пол гримерной, чтобы показать все соблазнительные изгибы модели.

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Винни Харлоу была одета в боди черного цвета с глубокой зоной декольте, которое удачно подчеркивало ее пышные и подтянутые ягодицы. Звезда также надела черные прозрачные колготы и высокие замшевые ботфорты. Ее волосы были ровным и невероятно длинным, вероятно, из-за наращивания.

Несколько дней назад канадская модель также опубликовала два видеоролика из-за кулис фотосессии, где веселилась перед зеркалом и сексуально танцевала тверк.