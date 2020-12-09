26-летняя канадская модель Винни Харлоу, ангел бельевого бренда Victoria's Secret, обнародовала кадр, на котором позирует без бюстгальтера. Знаменитость с детства страдает болезнью витилиго, впрочем необычная внешность совсем не помешала ей стать известной.

Супермодель решила в своем инстаграме порадовать поклонников пикантным снимком.

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Вероятно, фотография была сделана в рамках фотосессии, впрочем эту информацию Винни решила оставить для себя. Добавим, что Харлоу часто участвует в рекламных съемках и для обложек глянцев.

Девушка появилась в кадре в черных трусиках и колготках, но без бюстгальтера. Обнаженную грудь Винни прикрыла руками. Знаменитость сделала несколько кадров в разных позах.

На одной из фотографий Харлоу искренне улыбается, поэтому такое фото делает ее еще очаровательнее. На обольстительных кадрах супермодель предстала с вьющимися волосами и ярким макияжем.

Визажисты накрасили веки модели коричневыми тенями и черной подводкой, сделав акцент именно на глазах. Губы Винни Харлоу нарисовала розовым блеском и сделала их визуально больше благодаря розовому карандашу.



Винни Харлоу опубликовала обольстительные кадры / Фото из Instagram