Светская львица Ким Кардашян провела уикенд в горах и насладилась релаксом в джакузи. Для отдыха она выбрала откровенное бикини, которое едва скрыло интимные места звезды.

На личной странице в инстаграме рядом с милыми семейными фото Ким Кардашян публикует фотографии, на которых позирует почти обнаженной. Новые пикантные кадры она сделала во время роскошного отдыха в горах. Блогерша со 192-миллионной аудиторией наслаждалась фантастическими пейзажами в джакузи, которое расположено на втором этаже коттеджа.

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Ким Кардашян релаксировала в бикини изумрудного цвета на тонких бретелях. Бюстгальтер сексуально подчеркивал аппетитную грудь звезды, а стринги едва прикрывали интимные места. На фото она вызывающе подняла руки вверх, выпятила большой бюст и показала тело во всей красе – тонкую подтянутую талию и пышные ягодицы.

Светская львица не привыкла фотографироваться без макияжа, поэтому даже в джакузи отдыхала с косметикой на лице, выделив шоколадными тенями глаза и накрасив губы блестящей нюдовой помадой.



Ким Кардашян в бикини / Фото Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян в бикини / Фото Instagram / @kimkardashian