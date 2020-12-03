Американская знаменитость Ким Кардашьян поделилась новым жарким фото с поклонниками. Она не стесняется обнажаться перед камерой и демонстрировать аппетитные формы.

Очередной серией фотографий светская львица поделилась на личной инстаграм-странице. За Ким Кардашьян следит огромная аудитория и они каждый день ждут новые жаркие фотографии от знаменитости.

Жарко Без нижнего белья: Ким Кардашьян засветила большую грудь в шелковом костюме – фото

Ким Кардашьян позировала в новой фотосессии. Она предстала перед камерой в интересном наряде, на котором было изображено фото ее самой. И это не уменьшило откровенность и эротичность кадра, ведь под ассиметричное платье светская львица не надела нижнее белье и засветила пышную грудь и похвасталась тонкой талией.

Ким выровняла длинные волосы и распустила их. На лице она сделала роскошный макияж. Звезда реалити-шоу накрасила глаза блестящими фиолетовыми тенями, а губы подчеркнула бежевой помадой.

В подписи к фотографии Ким отметила, что этот кадр был сделан в день ее рождения. Звезда добавила, что фиолетовый и лавандовый – ее любимые цвета. Жаркое фото Ким Кардашьян набрало более миллиона предпочтений.

Для просмотра фото листайте вправо: