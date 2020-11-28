Американская знаменитость Ким Кардашян снова позабавила поклонников горячим образом. Светская львица позировала в шелковом костюме с глубоким декольте.

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашян открыто демонстрирует свою сексуальность на публику. Новые фотографии взбудоражили воображение ее поклонников, которых больше 190 миллионов. Знаменитость обнародовала фото на личной инстаграм-странице.

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Ким Кардашян эротично позировала на синем большом кресле босиком. Светская львица предстала в шелковом костюме, который состоял из широких штанов и блузки на пуговицах. Ким не застегнула все, поэтому засветила глубокое декольте и пышную грудь. Также знаменитость не надела бюстгальтер, поэтому фото получилось очень пикантным.

Короткие волосы Ким Кардяшян распустила и уложила в нежную прическу. На лице звезда сделала свой фирменный макияж. Она подчеркнула глаза темными тенями и длинными черными стрелками, а губы накрасила матовой бежевой помадой.

Светская львица решила не дополнять образ аксессуарами, сделав акцент на своей сексуальности. И недаром: жаркие фотографии всего за несколько часов завели сеть и набрали 1,5 миллиона лайков.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian