Сын известного дизайнера и футболиста Бруклин Бекхэм готовится к свадьбе с дочерью миллиардера Николой Пельтц. Виктория Бекхэм впервые публично высказалась об избраннице старшего сына.

Летом этого года СМИ всколыхнула новость о женитьбе звездного ловеласа Бруклина Бекхэма. После девятимесячного романа он сделал предложение 25-летней актрисе Николе Пельтц. Влюбленные уже готовятся к двум грандиозным свадьбам в Великобритании и США. Звездная мать жениха Виктория Бекхэм, которая сошьет свадебное платье для избранницы сына, впервые высказалась о выборе наследника. Отношения с Николой Пельтц она прокомментировала в шоу Lorraine.

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Виктория Бекхэм о невесте Бруклина

Ранее в прессе предполагали, что у Николы Пельтц и Виктории Бекхэм прекрасные отношения. Ведь девушка часто появлялась в вещах из новых коллекций дизайнера, была гостьей всех семейных праздников и завязала дружбу с младшей сестрой бойфренда 9-летней Харпер. Теперь Виктория Бекхэм лично подтвердила, что в восторге от избранницы старшего сына.

Она прекрасная девушка, очень милая, добрая. Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит столь очаровательную, приятную леди. Поэтому мы очень-очень счастливы. Мы любим ее,

– поделилась дизайнер.

Однако Виктория Бехкем поспешила заявить, что приняла бы любой выбор Бруклина, ведь главное, чтобы рядом с девушкой он чувствовал себя счастливым. По словам звезды, для парня, который так легко влюблялся и заводил новые романы, было чрезвычайно важно найти своего человека.

"Для Бруклина было очень важно найти свою половинку и леди, с которой он хочет провести всю жизнь. Особенно в это непростое время, когда вокруг так много неуверенности и печали", – отметила Бекхэм.

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